Usa: Corte suprema valuta accuse penali contro la banca statale turca Halkbank

- La Corte suprema degli Stati Uniti sta valutando se consentire al governo federale di avanzare accuse penali nei confronti della banca statale turca Halkbank, per presunte attività di riciclaggio di denaro che avrebbero consentito alle autorità iraniane di aggirare le sanzioni economiche imposte da Washington. Durante l’esame del caso, uno degli avvocati dell’istituto di credito turco ha affermato che la banca gode dell’immunità, in quanto entità statale straniera: una condizione che impedirebbe di avanzare accuse penali di qualsiasi tipo. In precedenza, tuttavia, due tribunali federali di grado inferiore hanno confermato la validità della causa avviata da un procuratore dello Stato di New York, durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. In base all’accusa, Halkbank avrebbe utilizzato una serie di aziende basate in Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti per effettuare “transazioni illecite”, che avrebbero potuto esporre l’istituto di credito a sanzioni da parte del governo federale Usa. Tali operazioni avrebbero consentito alla banca di trasferire fino a 20 miliardi di dollari di fondi iraniani, uno di questi attraverso il sistema finanziario statunitense. Allo stato attuale, Halkbank ha respinto tutte le accuse, nonostante un alto funzionario si sia già dichiarato colpevole. (Was)