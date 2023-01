Quirinale: Mattarella presiede Consiglio supremo difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi, al Palazzo del Quirinale, la riunione del Consiglio supremo di difesa. Alla riunione - riferisce una nota - hanno partecipato: il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni; il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani; il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi; il ministro della Difesa, Guido Crosetto; il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti; il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il Capo di Stato maggiore della difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone. Erano altresì presenti il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano; il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di difesa, Francesco Saverio Garofani. In apertura dei lavori il presidente della Repubblica ha ribadito la soddisfazione per il grande successo dello Stato con l’arresto di Matteo Messina Denaro e ha rinnovato le congratulazioni e la riconoscenza espresse al ministro dell’Interno, all’Arma dei Carabinieri, a tutte le Forze dell’ordine e alla Magistratura. Il Consiglio supremo di difesa si è associato a queste parole. (Rin)