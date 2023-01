Brasile: ministro Ambiente, tutti sentivano la nostra mancanza negli spazi multilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha sempre svolto un "ruolo di primo piano" nell'agenda ambientale mondiale e il mondo negli ultimi anni ha avuto nostalgia del Paese. Lo ha detto la ministra dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici del Brasile, Marina Silva, nel corso di un intervento pubblico nell'ambito del Forum economico mondiale, in corso a Davos, in Svizzera. "Tante persone qui ci hanno detto che c'era nostalgia del Brasile negli spazi multilaterali negli ultimi anni, dopo che il Paese ha avuto a lungo un ruolo di primo piano nell'agenda ambientale globale, per quanto riguarda il tema della lotta alla desertificazione, i progressi nella protezione della biodiversità, oltre che per i grandi contributi che siamo stati in grado di dare nell'agenda climatica", ha affermato. (segue) (Brb)