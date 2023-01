Usa: Casa Bianca su carte segrete, impossibile pubblicare tutti i dettagli durante le indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non ha diffuso tutti i dettagli relativi ai documenti classificati recentemente trovati nella residenza privata del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware, perchè è in corso una indagine del dipartimento della Giustizia che va tutelata. Lo ha detto in una nota uno dei portavoce della Casa Bianca, Ian Sams. “Siamo consapevoli delle tensioni, ma è necessario tutelare l’integrità delle indagini del dipartimento della Giustizia e questo impedisce di diffondere al pubblico tutte le informazioni”, si legge nel documento. I documenti classificati, risalenti al mandato di Biden come vicepresidente durante l’amministrazione di Barack Obama, sono stati ritrovati in due diverse occasioni. Il primo lotto è stato scoperto lo scorso novembre in un vecchio ufficio del think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, a Washington, che Biden ha utilizzato durante la sua vicepresidenza. Il secondo è stato trovato nelle settimane successive in un garage della sua residenza privata a Wilmington. (Was)