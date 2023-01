Romania: sottosegretario Silli incontra comunità italiana e gruppo di amicizia a Parlamento di Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Giorgio Silli, assistito dall'ambasciatore d'Italia in Romania Alfredo Durante Mangoni, ha effettuato oggi una visita a Bucarest per incontri con i rappresentanti della comunità italiana in loco e con i componenti del Gruppo di amicizia con l'Italia del Parlamento romeno. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. "Sono qui per incontrare la comunità italiana in Romania, dove vivono stabilmente più di 10.400 connazionali", ha dichiarato il sottosegretario, ricordando che le politiche per gli italiani nel mondo sono una delle materie in cui coadiuva il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Curare il benessere, i diritti e gli interessi delle italiane e degli italiani che per le ragioni più diverse si sono trasferiti stabilmente all'estero è un incarico che interpreto come obbligo morale, prima che politico", ha enfatizzato Silli. La visita a Bucarest è iniziata dalla cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia dove, in un'ottica di approfondimento sulla composizione e le esigenze della comunità italiana, il sottosegretario ha incontrato il personale in servizio e si è soffermato sulle attività consolari principalmente richieste dall'utenza. Ha poi visitato la Scuola italiana internazionale Aldo Moro, elogiandone le attività in quanto "punto di riferimento per la comunità italiana in Romania e modello di integrazione dei portatori di handicap". (segue) (Res)