Brasile: governo annuncia creazione osservatorio per monitorare violenze contro i giornalisti

- Il ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza del Brasile ha annunciato la creazione di un osservatorio nazionale per monitorare i casi di violenza contro i giornalisti. Lo ha riferito il ministro, Flavio Dino, in una pubblicazione su Twitter. "Accogliendo la richiesta dei sindacati dei giornalisti, istituiremo presso il ministero della Giustizia l'Osservatorio nazionale sulla violenza contro i giornalisti, al fine di dialogare con la magistratura e le altre istituzioni del sistema giudiziario e di pubblica sicurezza". Alla fine della scorsa settimana, l'Associazione brasiliana della stampa (Abi) aveva chiesto al procuratore generale della Repubblica (Pgr), Augusto Aras, di aprire un'indagine per identificare i responsabili degli attacchi subiti specificamente dai giornalisti durante l'assalto ai palazzi istituzionali lo scorso 8 gennaio. (segue) (Brb)