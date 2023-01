Messina Denaro: Piantedosi, svolta storica, finisce latitanza stragisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta una “svolta storica” per la storia della mafia perché “finisce la latitanza dei grandi capi mafia stragisti”. A dirlo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. Con la cattura del boss trapanese “resta però una mafia che ha cambiato atteggiamento, meno eclatante ma non certo meno insidiosa”, ha aggiunto. (Rin)