Kosovo-Serbia: vicesegretario Nato Geoana, sforzi intensi degli alleati per allentare le tensioni

- Il vicesegretario generale della Nato Mircea Geoana ha evidenziato gli intensi sforzi compiuti dagli alleati della Nato e dall'Unione europea per allentare le recenti tensioni, soprattutto nel nord del Kosovo, nel corso di un incontro avuto con il vicesegretario di Stato aggiunto Usa, Gabriel Escobar, e il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, presso il quartier generale della Nato di Bruxelles. Lo si apprende da una nota stampa rilasciata dalla stessa Nato. Geoana ha inoltre sottolineato il sostegno fondamentale fornito dalla missione Kfor - a guida Nato - e dalla missione sullo Stato di diritto Eulex - a guida Ue - nello smantellamento dei blocchi stradali, che hanno contribuito a ripristinare pienamente la libertà di movimento in Kosovo. (segue) (Beb)