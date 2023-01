Bosnia: presidente serbo Vucic nega presenza del figlio in delegazione ufficiale a Giornata indipendenza Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato che il figlio Danilo "non faceva parte della delegazione ufficiale serba" presente alla celebrazione della Giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) tenutasi ieri a Sarajevo Est e Banja Luka e che andare alla celebrazione era "un suo desiderio e niente di più". Ieri sera Vucic ha rivelato sul proprio profilo Instagram di aver subito degli attacchi dalla stampa di tutta la regione per aver inviato il figlio alle celebrazioni in Bosnia. "I media di Belgrado, Zagabria e Sarajevo hanno mentito dicendo che Danilo faceva parte della delegazione ufficiale della Serbia, che né Stalin né Tito avevano mai fatto una cosa del genere, mentre andarci era solo il desiderio di Danilo e niente di più", ha spiegato Vucic, sottolineando che come padre "è orgoglioso che l'amore di suo figlio per la Repubblica Srpska e per i serbi in Kosovo sia più importante di tutte le altre cose". "Scrivete quello che volete. Lunga vita alla Srpska, lunga vita alla Serbia", ha concluso il capo dello Stato serbo. (Seb)