Kosovo: commissione del Parlamento Ue esamina giovedì liberalizzazione visti

- La commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo ha inserito per giovedì in agenda la questione della liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Lo riferisce il quotidiano “Zeri”, precisando che a renderlo noto è stato il deputato europeo Thijs Reuten, negoziatore e relatore per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo dai Paesi Bassi. "Dopo il tanto atteso accordo con gli Stati membri dell'Ue sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo lo scorso dicembre, continueremo al Parlamento europeo. Voto in commissione questo giovedì", ha scritto Reuten su Twitter. Lo scorso dicembre gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue hanno approvato l'accordo precedentemente raggiunto tra il Consiglio europeo e l’Europarlamento per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. Adesso l’accordo deve essere votato nella commissione del Parlamento europeo e poi in seduta plenaria.(Alt)