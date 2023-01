Brasile: ricercatore licenziato da Bolsonaro nominato direttore Consiglio per lo sviluppo scientifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) del Brasile, Ricardo Galvao, è stato nominato direttore del Consiglio nazionale per lo sviluppo scientifico e tecnologico (Cnpq). Collegato al ministero della Scienza, tecnologia e innovazione, il Cnpq è responsabile del coordinamento del finanziamento di tutte le borse di studio e di ricerca per studenti e dottorati delle università federali. E' stato nominato dalla ministra della Scienza, Luciana Santos. Nel 2019 Galvao fu protagonista di un scontro con l'ex presidente Jair Bolsonaro che lo licenziò dall'Inpe, dove lavorava dal 1970, dopo aver diffuso i dati sulla deforestazione in Amazzonia raccolti dall'Istituto senza chiedere il permesso al governo. Nel corso di una crisi legata a un'ondata di incendi la deforestazione aumentò quell'anno dell'88 per cento. Bolsonaro lo accusò di lavorare "al servizio di Ong" e governi stranieri per danneggiare l'immagine del Brasile. Sempre nel 2019, il ricercatore laureato in ingegneria e dottorato in Fisica, fu riconosciuto dalla rivista scientifica "Nature" come una delle 10 persone più importanti per la scienza dell'anno.(Brb)