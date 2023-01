Usa: Acs completa acquisto del 78,3 per cento concessione strada a pedaggio in Texas per 1 miliardo euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iridium, la società di concessioni del gruppo spagnolo Acs ha completato, attraverso la sua controllata Acs Infrastructure Development, l'acquisto del 78,38 per cento della società Blueridge Transportation Group (Btg), concessionaria di un segmento di 17 chilometri della strada a pedaggio SH-288 a Houston, in Texas, per poco più di un miliardo di euro. Come comunicato dalla società alla Commissione nazionale spagnola per il mercato dei valori (Cnmv), l'acquisizione è stata eseguita una volta ottenute le relative autorizzazioni. La concessione fa parte di un contratto di partenariato pubblico-privato della durata di 52 anni assegnato nel 2015 dal Dipartimento dei Trasporti del Texas al consorzio guidato da Iridium, a cui partecipano anche le società di costruzioni Dragados Usa e Pulice Construction di Acs Group. Il contratto prevede il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di quattro nuove corsie a pedaggio nella mediana del corridoio e dei suoi accessi, il miglioramento delle carreggiate e degli svincoli dell'autostrada esistente e l'accesso al complesso ospedaliero noto come Texas Medical Center. La riscossione dei pedaggi avviene tramite un sistema elettronico, mentre le corsie viene utilizzata la più recente tecnologia di gestione intelligente. (Spm)