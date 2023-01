Lazio 2023: Bianchi, su servizi gratuiti promesse propagandistiche, da M5s onestà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle proposte degli sfidanti di offrire servizi gratuiti, ad esempio i trasporti ai giovani sotto i 25 anni "sarebbe bello dire gratuità per tutti i giovani, ma non è detto. Non possiamo fare una campagna elettorale illudendo le persone. Facciamo la parte di quelli onesti". Lo ha detto la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, nel corso dell'iniziativa a Roma per la presentazione della lista Polo Progressista e Sinistra ecologista per Donatella Bianchi presidente. (Rer)