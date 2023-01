Ucraina-Usa: comandante Forze armate Zaluzhny e capo di Stato maggiore Milley si sono incontrati in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato maggiore congiunto degli Usa, Mark Milley, e il comandante delle Forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, si sono incontrati oggi in Polonia. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Rbk Ukraina” facendo riferimento al canale Telegram di Zaluzhny. L’incontro è avvenuto nei pressi del confine ucraino-polacco in una località non resa nota ed è stata la prima occasione per un colloquio faccia a faccia tra i due. “Ho ringraziato il generale Milley per il sostegno e l’assistenza irremovibili degli Stati Uniti e degli alleati all’Ucraina. Ho sottolineato le esigenze urgenti delle Forze armate ucraine, la cui soddisfazione accelererà la nostra vittoria”, ha scritto Zaluzhny dopo l’incontro. (Kiu)