Francia-Italia: Eliseo, colloquio telefonico Macron-Meloni incentrato su sostegno a Ucraina

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il quale è stato richiamato "il sostegno militare umanitario ed economico che l'Europa dà all'Ucraina contro l'aggressione della Russia". Lo ha reso noto l'Eliseo. I due leader "hanno espresso la loro determinazione a continuare questo sostegno per il tempo necessario", ha fatto sapere la presidenza francese. Macron e Meloni hanno anche parlato dell'agenda europea in vista del Consiglio del 9 febbraio prossimo. Il presidente e il premier "hanno discusso soprattutto dei meccanismo da mettere in atto per rafforzare l'investimento e il sostegno ai progetti industriali strategici, delle soluzioni contro l'aumento dei prezzi dell'energia e delle questioni migratorie". (Frp)