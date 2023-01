Lazio 2023: i candidati partono dalla presentazione delle liste, ancora fumosi i programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato, primo a scendere in campo, a oggi è l’unico ad aver presentato ufficialmente il programma elettorale. Ancora non annunciano una data per illustrarlo, invece, gli sfidanti del centrodestra, Francesco Rocca, e del Movimento 5 stelle, Donatella Bianchi. In tutto, per la carica di governatore del Lazio, ci sono sei concorrenti. Ma, a soli 28 giorni dalle urne, i tre favoriti sembrano concentrati soprattutto nell’assicurarsi il voto dei gruppi che li sostengono. E così anche oggi al centro della campagna elettorale, partita tardi e in sordina, ci sono state le liste. D’Amato, ieri sera, era al Pratibus District con il leader di Azione, Carlo Calenda, e diversi esponenti di Italia viva, e ha assicurato: “Il Terzo Polo sarà rappresentato nella giunta regionale”. Oggi insieme al presidente e al segretario di Più Europa, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, ha assicurato: “Siamo in rimonta, vinceremo, sarà una sorpresa, anche per le liste che mi sostengono, in particolare quella di Più Europa, Radicali e Volt. Credo che andremo a vincere perché rappresentiamo un governo riformista per questa Regione contro sovranismi e populismo". (segue) (Rer)