Lazio 2023: i candidati partono dalla presentazione delle liste, ancora fumosi i programmi (2)

- Il candidato del centrodestra, invece, ha preferito concentrarsi sull’incontro privato con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. A termine – con un comunicato stampa – ha reso noto un impegno comune sulla valorizzazione del patrimonio del Lazio, a partire da uno sviluppo della rete infrastrutturale, e sul rilancio di importanti beni artistici poco noti perché fuori dai circuiti turistici usuali. “I turisti che visitano Roma devono essere stimolati a scoprire l'enorme tesoro regionale, oggi tanto avvilito. Penso a beni come Ostia Antica, le necropoli etrusche, l'Appia antica, i Castelli Romani, le città papali della Ciociaria, la costa laziale, i monasteri, solo per citarne alcuni”, ha dichiarato Rocca. La sfidante del M5s, infine, ha recuperato le visite saltate nei giorni scorsi, tenendo conto che è stata l’ultima tra i tre a firmare la candidatura. Così Bianchi si è recata in visita prima alla Cisl del Lazio, poi all’Unione italiana ciechi. E nel pomeriggio ha presenziato all’avvio della campagna elettorale di Sinistra italiana che, nella lista Polo Progressista, sostiene la sua corsa. (segue) (Rer)