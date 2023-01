Lazio 2023: i candidati partono dalla presentazione delle liste, ancora fumosi i programmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di Si, Nicola Fratoianni, ha difeso la scelta di lasciare la coalizione del campo largo e di portare i suoi, senza simbolo, nella lista del Polo progressista: “Una scelta fatta a larghissima maggioranza, anche attraverso la consultazione degli iscritti. È stata una scelta dei territori che noi naturalmente rispettiamo”, ha detto. Dal canto suo la candidata ha rispolverato il tema caro al primo M5s: l’onestà. E rispetto alle proposte degli sfidanti di offrire servizi gratuiti, ad esempio i trasporti ai giovani sotto i 25 anni, ha chiarito: “Sarebbe bello dire gratuità per tutti i giovani, ma non è detto. Non possiamo fare una campagna elettorale illudendo le persone. Facciamo la parte di quelli onesti". Per ora, insomma, sono tanti i nomi in campo e pochi i temi, per una campagna elettorale partita in estremo ritardo e in sordina. Molto dibattito sugli errori del passato in sanità, e su Roma e il suo futuro, che è parte ma non tutto di un territorio con altri quattro capoluoghi di provincia e quasi 6 milioni di abitanti. (Rer)