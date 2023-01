Violenza donne: Slc Cgil Roma e Lazio, situazione grave nel mondo dello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Slc Cgil di Roma e del Lazio ha partecipato ieri, presso l'associazione della stampa estera a Roma, a una conferenza stampa sulle molestie che avvengono nel mondo dello spettacolo prevalentemente nel luogo di lavoro, indetta dalle associazioni Differenza donna e Amleta. "La concezione, tossica, di considerare il corpo delle donne come merce raggiunge, nello spettacolo, livelli intollerabili - spiega la Slc Cgil di Roma e del Lazio in una nota -. Gli abusi, che riguardano per la maggior parte attrici o allieve attrici, alcune delle quali giovanissime, sono più che un campanello d'allarme in un settore dove vige un sistema ancora estremamente patriarcale: una violenza sistemica e un'omertosa connivenza che si consumano nei camerini, ai provini, sui set, nelle scuole di formazione, sul palcoscenico o addirittura tra il pubblico". (segue) (Com)