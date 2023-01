Lazio 2023: Cervellini (Si), priorità Bianchi sono sanità pubblica, assunzioni e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servizio sanitario pubblico, per la prima volta si riprende questo termine. Abbiamo un rapporto di un infermiere ogni 33 pazienti. Occorre quindi un piano straordinario di assunzioni in campo sanitario. Anche trasporti sostenibili: non possiamo essere una Regione il cui progetto è quello di un'altra autostrada privata a pagamento". Lo ha detto il segretario regionale di Sinistra italiana, Massimo Cervellini, capolista del Polo progressista insieme a Tina Balì, nel corso dell'iniziativa a Roma per la presentazione della lista Polo Progressista e Sinistra ecologista per Donatella Bianchi presidente. "Bisogna delineare un sistema di metropolitana degno di questa regione per lavoro e studio", ha concluso. (Rer)