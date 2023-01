Piemonte: l'aumento da 60 a 100 euro per le prestazioni aggiuntive dei medici è legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento da 60 a 100 euro per le prestazioni aggiuntive dei medici in Piemonte è legge. L'approvazione è arrivata oggi in Consiglio regionale "Ringrazio il Consiglio regionale per aver accolto la proposta di accelerare il più possibile l’approvazione del disegno di legge che aumenta da 60 a 100 euro la tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive dei medici di emergenza urgenza - ha affermato l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Ci eravamo impegnati a rendere il provvedimento legge entro gennaio. Ora lavoriamo per fare altrettanto con gli infermieri e gli altri operatori delle professioni sanitarie che lavorano nello stesso sistema, per i quali è già in corso il confronto con le organizzazioni sindacali del comparto. Si tratta di un atto dovuto verso chi ogni giorno lavora in prima linea nella complessità dei Pronto Soccorso, intervenendo sulla disparità di trattamento con i gettonisti e incentivando la riduzione del ricorso alle esternalizzazioni", ha concluso.(Rpi)