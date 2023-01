Camera: domani Rapporto "Il bilancio del sistema previdenziale italiano", intervengono Fontana e Calderone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 18 gennaio, alle ore 16, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si svolge la presentazione del decimo Rapporto "Il bilancio del sistema previdenziale italiano - Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2021", a cura del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali. Saluto introduttivo del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Presenta il Rapporto - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - Alberto Brambilla, presidente del Centro studi. Intervengono, tra gli altri, Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari sociali della Camera, Federico Freni, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, la senatrice Mariastella Gelmini, Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera. Conclude la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)