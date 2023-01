Maltempo: da Roma alla provincia strade allagate, chiuse le banchine del Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acqua che straripa dai tombini. Strade allagate e pedoni che camminano nel fango. È questa la fotografia di via Marmorata in un martedì di pioggia a Roma. Questa mattina la Capitale si è svegliata sotto un cielo grigio con piogge e venti forti per l'allerta meteo gialla. E a causa del maltempo, sulla base dell'informativa del Centro funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume, la Protezione civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell'utenza. Nel pomeriggio, dopo diverse ore di maltempo, le strade nel cuore del quartiere Testaccio si sono trovate sotto diversi centimetri di acqua: carreggiate allagate e residenti in attesa dell'autobus in bilico tra gli spartitraffico non ancora sommersi. Al passaggio di un bus di linea, poi, un'onda si è abbattuta sul marciapiede sollevando il malcontento dei pendolari. (segue) (Rer)