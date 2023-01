Maltempo: da Roma alla provincia strade allagate, chiuse le banchine del Tevere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutto sono stati più di cento gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco di Roma a causa del maltempo. Dalla mezzanotte sono state diverse le chiamate ricevute dalla sala operativa per alberi e rami pericolanti, allagamenti e verifiche di vario genere. Dalle 16:00, inoltre, all'altezza di Lungotevere Flaminio 74 i vigili del fuoco hanno avviato la rimozione di un grosso platano, caduto su alcune auto in sosta. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente. Sul posto per le operazioni di messa in sicurezza è intervenuta una squadra con il supporto di un'autoscala e dell’autogru. Disagi anche nel comune di Valmontone dove una tromba d’aria ha causato danni a diverse abitazioni scoperchiandone i tetti. Nessuna persona è rimasta coinvolta, nell’area interessata stanno lavorando le squadre di soccorritori per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree coinvolte. (Rer)