Portogallo: presidente Corte Conti annuncia accertamento su Tap dopo controversie gestione

- Il presidente della Corte dei Conti portoghese, José Tavares, ha dichiarato durante un'audizione alla commissione Bilancio e Finanze che l'istituzione ha pianificato un audit di Tap alla luce delle ripetute controversie sulla gestione della compagnia aerea. Tavares lo ha detto in risposta alla domanda del deputato del Partito socialdemocratico (Psd), Hugo Carneiro, chiarendo che la Corte intende rimanere "al di fuori" delle polemiche, riferendosi ai recenti sviluppi della compagnia aerea. Domani l'amministratrice delegata di Tap, Christine Ourmières-Widener, sarà ascoltata in Parlamento su richiesta del partito sovranista Chega in merito al pagamento di 500 mila euro come indennizzo dalla compagnia aerea all'ex sottosegretaria al Tesoro, Alexandra Reis, in seguito alla cessazione della sua attività di membro del comitato esecutivo della società. (Spm)