Pd: il 27 gennaio Bonaccini in Piemonte

18 ottobre 2021

- Il 27 gennaio Stefano Bonaccini sarà in Piemonte per lanciare la sua candidatura alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il tour partirà da Alessandria e arriverà fino a Torino dove alle 18 il candidato sarà atteso dal sindaco di Torino Lo Russo e da altri rappresentanti delle istituzioni territoriali dei Dem come il sindaco di Moncalieri Montagna e la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra. (Rpi)