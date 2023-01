Migranti: Gasparri (FI), vicenda Soumahoro si tinge ancora di ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La vicenda di Soumahoro “si tinge ancora di ridicolo. Dopo quanto emerso nelle settimane scorse, oggi scopriamo che la sua dichiarazione dei redditi del 2021 sfiora la soglia di povertà e non è troppo lontana da chi riceve il reddito di cittadinanza”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Ci sarebbe da domandarsi come faceva a pagare il noto mutuo del villino a Roma. Soumahoro invece di continuare a lamentarsi di come viene trattato, anche da chi lo ha mandato in Parlamento, faccia chiarezza e dia delle risposte alle ormai troppe vicende che sono tutt'altro che chiare. Attendiamo con curiosità la prossima puntata del 'caso Soumahoro'", aggiunge Gasparri. (Rin)