Ambiente: assessora Roma, piano industriale Ama risponde a esigenze città

- Il piano industriale di Ama "è un programma concreto di investimenti e di interventi in grado di imprimere una svolta importante alla politica dei rifiuti cittadina. Contribuirà a garantire una raccolta più efficiente, una maggiore attenzione al decoro urbano, un investimento su personale, mezzi e impianti, oltre che un forte potenziamento della raccolta differenziata". Lo dichiara in una nota l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. In replica alle polemiche sorte attorno al piano, l'assessora precisa: "Che qualcuno possa considerare uno strumento, che per sua natura è uno strumento di programmazione, solo un elenco di promesse non realizzabili, la dice lunga sul perché negli anni precedenti diverse amministrazioni non abbiano avuto il coraggio di ragionare a lungo termine, ma si siano limitate a mettere toppe, a sfruttare discariche in via di esaurimento e a riempire di immondizia Tir e treni destinati agli impianti di mezza Europa. Il piano di Ama non è affatto un documento slegato dalla realtà". (segue) (Com)