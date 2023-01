Ambiente: assessora Roma, piano industriale Ama risponde a esigenze città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Anzi, tutto il contrario - sottolinea Alfonsi -, grazie all'avvenuta approvazione e partenza del piano rifiuti commissariale, agli interventi già realizzati in termini di efficientamento dei servizi, alle centinaia di nuovi mezzi e agli addetti dedicati ai nuovi servizi di spazzamento e pulizia. E all'iter già in corso per raggiungere l'attesa autonomia impiantistica della Capitale. Tutto quello che non è stato programmato, progettato e finanziato fino ad oggi ha trovato finalmente ascolto e diventerà realtà. Una rivoluzione simile non si realizza certo in un anno. Ci volevano anche il coraggio e l'ambizione di ripartire dall'anno zero, come abbiamo deciso di fare con il sindaco Gualtieri e ai nuovi vertici dell'azienda". (Com)