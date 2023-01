© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, sta preparando una visita in Corea del Sud e nelle Filippine, per incontrare i leader di due partner chiave di Washington nel campo della sicurezza. Lo ha confermato il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa, dopo le recenti indiscrezioni di stampa. (Was)