Violenza donne: Carfagna (Azione), per rafforzare normativa si approvi pacchetto governo Draghi

- Bene l'impegno del governo a rafforzare la normativa contro la violenza sulle donne, una piaga che fa più vittime della mafia. “Ricordo però che in Parlamento, depositata sia alla Camera che al Senato, c'è una proposta di legge che riprende il pacchetto di misure proposto poco più di un anno fa insieme alle ministre del precedente governo: si parta da lì, si trovi la più ampia convergenza e la si approvi quanto prima". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Tra le misure previste ci sono il fermo dei violenti ogni volta che l'autorità pubblica veda un concreto rischio per l'incolumità delle donne, l'obbligo di arresto per chi viola i divieti di avvicinamento, l'ampliamento dell'uso del braccialetto elettronico, con il carcere o i domiciliari per chi lo rifiuta o lo manomette. Non sono norme di destra, di sinistra o di centro - conclude Carfagna - ma norme di civiltà a tutela delle donne. Prima le approviamo e più donne potremo salvare". (Rin)