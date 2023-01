Piemonte: Allasia a 'Nova', istituito fondo da 100 mila euro per valore Alpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo istituito un fondo da 100 mila euro per il valore Alpino. Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia ad 'Agenzia Nova' a margine della Giornata del valore Alpino che si è svolta oggi in Aula. "Oggi il Consiglio regionale ha voluto ricordare gli Alpini un po' perché a ottobre il Consiglio ha voluto istituire la giornata sul valore alpino, e anche per dimostrare riconoscenza agli Alpini impegnati in Italia nelle catastrofi ambientali e nella difesa dei confini verso l’Ungheria e l’Ucraina", ha concluso Allasia. (Rpi)