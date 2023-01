Ue: Dombrovskis, task force lavora a legge anti inflazione Stati Uniti, ma dobbiamo fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una task force dedicata continua a lavorare sulla legge per la riduzione dell'inflazione statunitense, ma occorre fare di più e creare economie di scala attraverso l'Atlantico, adottando standard comuni. Lo ha detto il vicepresidente dell'esecutivo europeo e commissario Ue al commercio, Valdis Dombrovskis, in un punto stampa a Bruxelles a seguito dell'incontro con Katherine Tai, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti. "Accogliamo con favore l'esito positivo sui crediti d'imposta per i veicoli commerciali, ma ovviamente ci sono diverse altre aree che devono ancora essere affrontate. L'Ue rimane impegnata a trovare ulteriori soluzioni praticabili, ma dobbiamo compiere ulteriori progressi nei negoziati o ci troveremo di fronte a richieste ancora più forti di risposta da parte dell'Europa", ha detto. "La strada dei sussidi o dei crediti d'imposta discriminatori è problematica, soprattutto perché dobbiamo affrontare molte sfide comuni. Anche se i sussidi hanno un ruolo da svolgere per incentivare lo sviluppo di tecnologie verdi e rispettose del clima, non devono andare a discapito del buon funzionamento dei mercati e della concorrenza leale", ha proseguito parlando alla stampa. Dombrovskis ha poi auspicato la creazione di un mercato transatlantico "aperto e fiorente" per innovatori e investitori in entrambi i continenti. "Per fare questo, dobbiamo avere le stesse regole del gioco e lavorare per eliminare i principali fattori di irritazione commerciale", ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea. "L'Ue e gli Stati Uniti rimangono partner essenziali. Questo sarà un altro anno impegnativo a livello geopolitico, ed è nel nostro forte interesse reciproco investire le nostre energie in iniziative lungimiranti", ha aggiunto. "Lavoreremo all'implementazione del club delle materie prime critiche con gli Stati Uniti e altri partner e siamo lieti che vi siate uniti alla nuova coalizione globale dei ministri del commercio sul clima, che verrà lanciata giovedì a Davos. Perché questo è il tipo di approccio inclusivo di cui abbiamo bisogno, se vogliamo che l'azione per il clima trascenda i confini e gli interessi economici regionali. Fare di testa propria non è né efficiente né auspicabile. Dovremmo invece creare economie di scala attraverso l'Atlantico e adottare standard comuni", ha concluso. (Beb)