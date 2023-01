Sanità: M5s, bene parola Schillaci, vigileremo perché diventino fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo con soddisfazione le parole del ministro Schillaci in Commissione sulle esternalizzazioni. Si tratta di un tema sul quale il Movimento cinque stelle ha da tempo posto la propria attenzione, lanciando l'allarme sull'impatto sul nostro Servizio sanitario nazionale". Lo dichiarano in una nota i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali, in seguito all'informativa del ministro Schillaci. "Allo stesso modo - proseguono -, è apprezzabile che il ministro abbia fatto delle aperture sul tema delle terapie avanzate e sulla possibilità di rifinanziare il fondo per l'attuazione del piano nazionale demenze, istituito durante il governo Conte II per migliorare la qualità della vita delle persone con Alzheimer. In occasione dell'ultima legge di bilancio, il Movimento 5 Stelle aveva proposto un emendamento immaginato proprio con questo obiettivo, ma non è stato approvato. Speriamo che, dopo le parole del ministro, si possa prendere in considerazione in futuro. Meno soddisfacenti, invece, sono state le risposte del ministro in merito alle risorse previste sul piano della cronicità e sul personale sanitario. Su questi temi e sulla traduzione in fatti delle parole pronunciate oggi, rimarremo vigili e continueremo a sollecitare il governo", concludono. (Com)