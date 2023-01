Lazio 2023: Fratoianni (Si), scelto di appoggiare a M5s a larga maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra Italiana "ha scelto la propria collocazione nel Lazio" e quindi di appoggiare il Movimento 5 stelle "a larghissima maggioranza, anche attraverso la consultazione degli iscritti. È stata una scelta dei territori che noi naturalmente rispettiamo, perché così funziona il nostro partito e oggi siamo in campo per sostenere i candidati di Sinistra Italiana per contribuire il più possibile alla sconfitta della destra". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, a margine dell'iniziativa di presentazione della lista "Polo Progressista e Sinistra ecologista per Daniela Bianchi presidente" a Roma. (Rer)