Usa: Casa Bianca, promesse di McCarthy a ultraconservatori sono un rischio per l’economia

- La Casa Bianca ha chiesto al presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, di rendere noti i dettagli relativi ad eventuali accordi raggiunti con i deputati del suo partito in cambio di un voto favorevole alla sua candidatura. Il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, ha affermato in una nota che “non è ancora chiaro” come McCarthy sia riuscito ad ottenere il voto di almeno 20 deputati repubblicani che inizialmente hanno contestato la sua candidatura alla presidenza della camera bassa del Congresso. “Un incremento della pressione fiscale sulla classe media e un divieto dell’aborto a livello federale sono solo alcuni degli accordi raggiunti da McCarthy con alcuni deputati ultraconservatori per ottenere la presidenza della Camera: si tratta di proposte che rischiamo di arrecare danni irreparabili all’economia nazionale”, si legge nel documento. (Was)