Lazio 2023: Fratoianni (Si), difeso campo largo, partiti più grandi dicano perché è saltato

- Le motivazioni del mancato accordo per il campo largo (Pd, Terzo Polo e M5s) per le elezioni regionali del Lazio "sarebbe bene che le dessero i gruppi dirigenti dei partiti più grandi. Noi facciamo parte del campo progressista, democratico e ambientalista che si oppone alle destre in questo Paese e vogliamo continuare a farne parte. Vorremmo che questo campo si mettesse in condizione di giocare la partita ogni volta che questo è possibile e dunque che costruisse le alleanze più larghe ed efficaci possibile". Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, a margine dell'iniziativa a Roma per la presentazione della lista Polo Progressista e Sinistra ecologista per Donatella Bianchi presidente. (segue) (Rer)