Lazio 2023: Fratoianni (Si), difeso campo largo, partiti più grandi dicano perché è saltato (2)

- "Sinistra italiana si è battuta senza sosta per questo fino all'ultimo minuto utile. Quindi mi auguro non si ripeta - ha aggiunto -. Non mettiamo limiti alla provvidenza, la campagna elettorale è appena iniziata, i nostri candidati faranno una campagna contro la destra: questo resta l'obiettivo. Europa verde resta il nostro partner in un'alleanza che rimane il nostro progetto politico per il futuro. In questo caso si è determinata una valutazione diversa sul territorio. Ci siamo battuti perché questo esito non si determinasse ma oltre a noi devono farlo anche altri, perché il rischio è favorire quella destra che tutti vogliamo combattere", ha concluso Fratoianni. (Rer)