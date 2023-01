Imprese: “Faz”, Lufthansa presenterà domani offerta per ingresso in Ita Airways

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, presenterà nella giornata di domani 18 gennaio l'offerta per l'ingresso in Ita Airways. È quanto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” afferma di aver appreso da proprie fonti. Si tratta del secondo tentativo per l'azienda tedesca, dopo un primo fallito con Msc perché il governo guidato dall'allora presidente del Consiglio Mario Draghi avviò negoziati con il fondo di investimento Certares. Tale società operava per conto di Air France-Klm e Delta Air Lines. Tuttavia, le trattative si conclusero senza esito. Ora, senza Msc, Lufthansa dovrebbe vincere la corsa per Ita Airways. L'offerta specifica della compagni dell'airone non è ancora nota, ma dovrebbe essere di circa 300 milioni di euro per una quota di quasi il 40 per cento. In ogni caso, la partecipazione dovrebbe rimanere “inizialmente di minoranza”. Secondo fonti del settore del trasporto aereo, Lufthansa aveva offerto con Msc circa 850 milioni di euro per una quota dell'80 per cento nel successore di Alitalia. Per la “Faz”, ha funzionato il calcolo del gruppo tedesco, secondo cui l'apertura dei negoziati tra il governo e Certares non equivaleva a una decisione definitiva sul futuro di Ita Airways. Poco prima di Natale, il governo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un decreto che, di fatto, pare avvantaggiare Lufthansa per l'ingresso nella compagnia aerea italiana. (segue) (Geb)