Imprese: “Faz”, Lufthansa presenterà domani offerta per ingresso in Ita Airways (2)

- Di recente, si è aperta la questione se il gruppo tedesco avrebbe richiesto una clausola di uscita nel caso in cui Ita Airways non si sviluppasse come sperato. Lufthansa punta prima a ottenere una minoranza e, in seguito, potrebbe seguire un'acquisizione completa come ha già sperimentato con le sue controllate. Intanto, per l'azienda l'Italia è “già il più grande mercato estero europeo”. Dopo un ingresso in Ita Airways, Roma potrebbe diventare un altro polo di Lufthansa. L'amministratore delegato del gruppo, Carsten Spohr, ha già indicato che mira a crescere con rotte intercontinentali verso l'emisfero australe. In tale prospettiva, “Roma potrebbe essere un trampolino di lancio”. (Geb)