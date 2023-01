Lombardia 2023: Majorino, farò mie le richieste di Avis di messa in sicurezza del sistema trasfusionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto d’accordo con Avis Lombardia e preoccupa l'allarme da loro lanciato nella giornata di oggi riguardo la necessità di messa in sicurezza del sistema trasfusionale della Lombardia". Lo afferma il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino. "Assicuro che le richieste di Avis Regionale Lombardia avanzate in data odierna le farò mie dando concretezza alle loro istanze. Cambieremo le scelte di Regione Lombardia. Do’ la mia parola”, aggiunge. (Com)