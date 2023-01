Algeria: gruppo Sonatrach garantisce messa in sicurezza degli impianti da attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo algerino energetico Sonatrach ha messo in sicurezza gli impianti energetici per "prevenire qualsiasi attacco informatico diretto a dati strategici". Lo ha affermato il direttore della sicurezza interna del gruppo, Mounir Belhocine, secondo il quale la società “si è dotata dei mezzi tecnologici che consentono di far fronte a questi attacchi”. “Oggi la minaccia si è evoluta tecnologicamente. Le compagnie petrolifere stanno affrontando possibili attacchi informatici che possono prendere di mira sistemi di gestione, operazioni e database, così come dati relativi allo stato delle riserve, degli impianti e della produzione", ha proseguito Belhocine durante un’intervista radiofonica. (segue) (Ala)