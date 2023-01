Algeria: gruppo Sonatrach garantisce messa in sicurezza degli impianti da attacchi informatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anche intensificato i nostri mezzi di sorveglianza aerea", ha proseguito Belhocine, annunciando "l'assunzione di centinaia di addetti alla sicurezza interna durante il 2023”. In relazione ai fondi stanziati, il direttore della sicurezza interna del gruppo, ha ricordato che Sonatrach ha mobilitato un budget di 58 miliardi di dinari (circa 400 milioni di dollari) per coprire i costi della sicurezza interna. “Questo budget copre i costi di attrezzature, formazione, manutenzione dei dispositivi di protezione, remunerazione, nonché investimenti volti a modernizzare i mezzi di messa in sicurezza dei siti di esplorazione e produzione, mentre un budget speciale è dedicato alla parte di protezione contro le minacce informatiche”, ha concluso Belhocine. (Ala)