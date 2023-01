Lazio 2023: Bianchi, il 19 gennaio andrò a fiaccolata per Scialdone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera ero al presidio per Martina (Scialdone, ndr) ma non ho rilasciato dichiarazioni perché era una questione privata. Andrò alla fiaccolata il 19 gennaio sera. Questa Regione ha un primato triste sulla violenza di genere, uno stupro al giorno". Lo ha detto la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, nel corso dell'iniziativa a Roma per la presentazione della lista Polo Progressista e Sinistra ecologista per Donatella Bianchi presidente. (Rer)