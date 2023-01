Ucraina: Bandecchi (Ap), adesione a campagna Generators of hope mi riempie di orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi missilistici sull'Ucraina hanno distrutto buona parte delle infrastrutture energetiche del Paese. Più di 10 milioni di persone sono senza elettricità, mentre le temperature scendono sotto lo zero. Il popolo ucraino ha bisogno del nostro aiuto per sopravvivere all'inverno. Alternativa Popolare aderisce, insieme al Partito popolare europeo, alla campagna di solidarietà Generators of hope lanciata dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per donare generatori elettrici al popolo ucraino". Lo scrive nelle sue pagine social il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, che aggiunge: "La donazione di generatori servirà a mantenere in funzione le strutture essenziali ucraine, fornendo energia a ospedali, centri di soccorso, rifugi e impianti di approvvigionamento". Dal partito fanno sapere che "la sola donazione del nostro coordinatore nazionale Stefano Bandecchi ha permesso di acquistare circa 100 generatori, già pronti per essere spediti al sindaco di Kiev. L’invito a partecipare alla campagna viene così rivolto ai cittadini, il cui sostegno può fare nella differenza per aggiungere altri generatori elettrici alla spedizione. Attraverso una donazione economica, infatti, si può dare un grande contributo e rendere ancora più efficace questa campagna di solidarietà". (Rin)