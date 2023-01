© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala sottoscrive il protocollo tra Comune di Milano e Rai "No Woman No Panel".Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)REGIONEL'assessore all'autonomia e cultura Stefano Bruno Galli presenta le iniziative realizzate dalla Regione in vista di “Bergamo Brescia capitale della cultura 2023”.Caffè della Stampa, piazza della Loggia, 6 Brescia (ore11)VARIEIl candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s Pierfrancesco Majorino presenzia a un punto stampa con i pendolari alla stazione di Pioltello.Via alla Stazione, 6, Pioltello/Mi (ore 8:30)Il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s Pierfrancesco Majorino partecipa a una conferenza stampa sulla legalità di fronte al Comune di Pioltello con Ivana Cosciotti, sindaca di Pioltello; Fabio Bottero Sindaco di Trezzano sul Naviglio e Rino Pruiti sindaco di Buccinasco.Via Cattaneo, 1, Pioltello/Mi (ore 9:30)Il presidente della Lombardia e candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Attilio Fontana presenta il suo programma elettorale.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 10:30)Conferenza stampa sull'attività operativa svolta dai carabinieri Forestali della Lombardia nel 2022. È presente il generale di brigata Simonetta De Guz, comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia.Caserma Montebello, via Vincenzo Monti, 58 (ore 11)L'associazione Abbonamento Musei presenta l'edizione speciale di Abbonamento Musei Lombardia per il 2023 pensata per Bergamo Brescia Capitale della Cultura. L'iniziativa è sostenuta da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.Palazzo Lombardia, Sala Solesin (Ingresso N4), via Melchiorre Gioia, 37 (ore 11)Il Movimento Cinque Stelle presenta i candidati in lista a Milano per le elezioni regionali Intervengono il coordinatore regionale Dario Violi e i coordinatori provinciali Daniele Pesco e Massimo De Rosa.SEM - Società Editrice Milanese, via Cadore, 33 (ore 11)Conferenza stampa di presentazione di Miart, fiera internazionale di arte moderna e contemporanea. Intervengono l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano Luca Palermo, l'assessore alla cultura, Tommaso Sacchi e il direttore artistico miart Nicola Ricciardi Pinacoteca di Brera, Via Brera, 28 (ore 11:30)Incontro "Curare la Terra-Esperienza e Competenza per la Lombardia". Intervengono Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione Lombardia con una lista civica sostenuta dal terzo polo e Fiorello Cortiana.Alzaia Naviglio Grande 150/152 (ore 14:30) (Rem)