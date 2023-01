Veneto: Zaia, Regione in cima a classifica "Sole 24 Ore" su rigenerazione suolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "un bel riconoscimento quello che arriva da Il Sole 24 Ore - Scenari Immobiliari: dal 2015 al 2022, gli interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare esistente, che non hanno determinato consumo di suolo e hanno invece prodotto cambi di utilizzo e destinazione d'uso - vedono in cima alla classifica Lombardia (con 62,1 kmq interessati da processi di rigenerazione, 34 miliardi investiti) e Veneto (48,2 kmq, 26 mld)". A darne l'annuncio sui social è Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Una classifica interessante, che pone la nostra regione ai vertici per iniziative realizzate senza intaccare nuovo terreno, ma anzi recuperando l'esistente e dandogli nuovo valore", aggiunge. (Rev)