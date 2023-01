Carburanti: Di Vincenzo (Fegica), da governo nessun impegno concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro “non c’è stato nessun impegno concreto, i verbi continuano ad essere coniugati al futuro e al condizionale”, per cui “per il momento non c’è niente che possa farci dire che lo sciopero è revocato”. Lo ha dichiarato il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo, al termine del tavolo con il governo presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, sottolineando che la valutazione dell’incontro da parte delle sigle del settore “non è la medesima”. “Il governo – ha proseguito Di Vincenzo – insiste dichiarandosi disponibile a mettere le mani a un decreto ministeriale che però, abbiamo sottolineato, non può modificare un decreto legge appena incardinato in Parlamento”. “Vedremo se ci sarà, da qui a giovedì, come loro hanno anticipato, la possibilità di ottenere quelle rassicurazioni che abbiamo chiesto”, ha sottolineato. “Gli abbiamo proposto di sottoscrivere un protocollo d’intesa che raccogliesse le volontà di questo ministro ma anche degli altri, perché i temi che vogliamo porre all’attenzione di riforma di questo settore non possono essere esauriti all’interno del dicastero del Made in Italy”, ha concluso. (Rin)