Libia: presidente parlamento Saleh, riavvicinamento con Alto consiglio di Stato “solo verbale” (2)

- Secondo Saleh, finora, l’Alto consiglio di Stato non ha fornito alcuna risposta in merito alle posizioni sovrane: governatore della Banca Centrale della Libia e vicepresidente; presidente dell'autorità di Vigilanza e suo vice; procuratore generale; capo dell'Ufficio di revisione e il suo vice; presidente e vice della commissione anti-corruzione; presidente e membri dell'Alta commissione elettorale; presidente della Corte suprema. Saleh ha anche affermato che il documento costituzionale presentato dall’Alto consiglio di Stato è un “bozza di costituzione” e dovrà essere sottoposta a referendum popolare. Infine, secondo Saleh, un modo per risolvere l’attuale crisi libica è la modifica dell’attuale dichiarazione costituzionale e organizzare elezioni. "La dichiarazione costituzionale ha il valore di una costituzione fino a quando non viene abolita o viene promulgata un documento costituzionale permanente”, ha affermato Saleh. (segue) (Res)