Libia: presidente parlamento Saleh, riavvicinamento con Alto consiglio di Stato “solo verbale” (3)

- Il presidente del parlamento di Tobruk ha concesso 15 giorni all’Alto consiglio di Stato per rispondere alla Camera dei rappresentanti in merito al fascicolo della base costituzionale delle elezioni. "È possibile consultare i membri del Consiglio di Stato in merito alle leggi elettorali, ma non rimarremo alla mercé di nessuno di loro”, ha affermato Saleh, indicando comunque la sua disponibilità a proseguire le consultazioni con Al Mishri. "Un anno e mezzo fa la Camera dei rappresentanti ha inviato all’Alto consiglio di Stato 13 fascicoli con le liste delle posizioni sovrane, ma non ci ha risposto né positivamente né negativamente". (Res)